Xbox Game Pass: Dieses Spiel fliegt heute raus und muss auf die Strafbank

Im Xbox Game Pass gibt es heute nur eine einzige Entfernung – und die betrifft den Football‑Sektor. Madden NFL 24 verlässt das Abo und ist ab sofort nicht mehr spielbar.
Dafür bleibt der Abschied kaum spürbar, denn Madden NFL 26 ist bereits im Game Pass verfügbar. Wer also weiterhin Football‑Action möchte, kann direkt auf die neuere Version umsteigen und bekommt damit die aktuellste Iteration der Reihe ohne zusätzliche Kosten.
Ein kleiner Abgang, aber ein nahtloser Übergang für alle Sportfans.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Passt scho
Das hier ist eine der Realitäten, in der ich das ohnehin nicht mehr zocken wollte.