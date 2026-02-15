Xbox Game Pass: Dieses Spiel fliegt heute raus und muss auf die Strafbank

Sportwechsel im Xbox Game Pass‑Abo: Madden 24 fliegt heute raus, Madden 26 steht bereits bereit.

Im Xbox Game Pass gibt es heute nur eine einzige Entfernung – und die betrifft den Football‑Sektor. Madden NFL 24 verlässt das Abo und ist ab sofort nicht mehr spielbar.

Dafür bleibt der Abschied kaum spürbar, denn Madden NFL 26 ist bereits im Game Pass verfügbar. Wer also weiterhin Football‑Action möchte, kann direkt auf die neuere Version umsteigen und bekommt damit die aktuellste Iteration der Reihe ohne zusätzliche Kosten.

Ein kleiner Abgang, aber ein nahtloser Übergang für alle Sportfans.