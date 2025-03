Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Mit eurer Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft könnt ihr euch heute das neue „One Lonely Outpost“ herunterladen und im Abo spielen.

One Lonely Outpost ist ein Sci-Fi-Kolonisations- und Lebenssimulationsspiel, in dem Spieler einen kargen, außerirdischen Planeten terraformen und in eine lebenswerte Umgebung verwandeln.

Xbox Game Pass – März 2025

06. März 2025 – One Lonely Outpost (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Hier gibt es einen Trailer zum Spiel: