Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Heute, am 28. Mai 2025, steht euch mit „To a T“ ein ganz besonderes Spielerlebnis im Xbox Game Pass zur Verfügung. Das ungewöhnliche Abenteuer von Keita Takahashi, dem Schöpfer von Katamari Damacy, lädt euch dazu ein, eine schräge, aber charmante Geschichte auf Xbox Series X|S, PC und in der Cloud zu erleben.

In der Rolle eines Teenagers, der buchstäblich in einer T-Positur feststeckt, durchstreift ihr eine farbenfrohe Welt voller exzentrischer Figuren und skurriler Situationen.

Dabei stehen nicht Action oder Kämpfe im Mittelpunkt, sondern Entdeckung, Humor und das Erkunden des Andersseins. Das Spiel kombiniert seine verspielte Präsentation mit einer emotionalen Geschichte über Akzeptanz und Selbstfindung.

Xbox Game Pass – Mai 2025

28. Mai 2025 – To a T (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Wenn ihr Lust auf ein kreatives, leichtfüßiges Spiel mit ungewöhnlichem Ansatz habt, solltet ihr „To a T“ unbedingt ausprobieren – ab heute direkt im Xbox Game Pass verfügbar.

Wer von euch gibt „To a T“ heute eine Chance im Abo?