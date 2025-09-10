Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo

Im Xbox Game Pass wartet heute schon die nächste Veröffentlichung auf euch und die ganze Familie!

Heute, am 10. September 2025 erscheint PAW Patrol World für Cloud, Konsole und PC im Game Pass Ultimate, PC Game Pass sowie im Game Pass Standard und bietet euch ein familienfreundliches Abenteuer mit den beliebten Helden aus Adventure Bay.

Ihr erkundet eine offene Welt, löst spannende Missionen und erlebt eine detailreiche Grafik, die besonders für jüngere Spielerinnen und Spieler ideal geeignet ist. PAW Patrol World setzt auf ein zugängliches Gameplay, das sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Gamer einen hohen Unterhaltungswert garantiert.

Xbox Game Pass – September 2025

  • 10. September 2025 – PAW Patrol World (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Wer spielt heute PAW Patrol World im Abo?

 

  3. BLACK 8z 99265 XP Posting Machine Level 4 | 10.09.2025 - 20:35 Uhr

    Meine Tochter freut sich schon Mega drauf! Den vorherigen Teil hat sie sehr gerne mit mir gespielt. Wir haben es sogar komplettiert, genau wie Peppa Wutz zuvor.
    Aktuell hat sie nur Bluey oder Barbie zum spielen, dafür ist sie aber noch etwas zu klein und klappt mit der Steuerung noch nicht so (sie wird in einem Monat 4 Jahre 😉 ).

