Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo

Im Xbox Game Pass wartet heute schon die nächste Veröffentlichung auf euch und die ganze Familie!

Heute, am 10. September 2025 erscheint PAW Patrol World für Cloud, Konsole und PC im Game Pass Ultimate, PC Game Pass sowie im Game Pass Standard und bietet euch ein familienfreundliches Abenteuer mit den beliebten Helden aus Adventure Bay.

Ihr erkundet eine offene Welt, löst spannende Missionen und erlebt eine detailreiche Grafik, die besonders für jüngere Spielerinnen und Spieler ideal geeignet ist. PAW Patrol World setzt auf ein zugängliches Gameplay, das sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Gamer einen hohen Unterhaltungswert garantiert.

Xbox Game Pass – September 2025

10. September 2025 – PAW Patrol World (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Wer spielt heute PAW Patrol World im Abo?