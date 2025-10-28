Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo

Dieses Action-Rollenspiel ist ab heute für Cloud, PC und Xbox Series X|S im Abo spielbar!

Ab heute, dem 28. Oktober 2025, ist Halls of Torment neu im Angebot des Game Pass enthalten.

Das Spiel steht Nutzern von Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium und PC Game Pass zur Verfügung und kann auf Cloud, PC sowie Xbox Series X|S gespielt werden.

Halls of Torment verbindet Elemente klassischer Action-Rollenspiele mit einem fordernden Gameplay, das an Retro-Titel erinnert. Spieler stellen sich in verschiedenen Verliesen zahlreichen Gegnern, sammeln Ausrüstung und verbessern schrittweise ihre Fähigkeiten, um in immer schwierigeren Kämpfen zu bestehen. Mit seinem Mix aus taktischer Tiefe und schneller Action bietet der Titel ein intensives Spielerlebnis für alle Abonnenten der Xbox Game Pass-Dienste.

Xbox Game Pass – Oktober 2025

