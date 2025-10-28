Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo

14 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: Depositphotos

Dieses Action-Rollenspiel ist ab heute für Cloud, PC und Xbox Series X|S im Abo spielbar!

Ab heute, dem 28. Oktober 2025, ist Halls of Torment neu im Angebot des Game Pass enthalten.

Das Spiel steht Nutzern von Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium und PC Game Pass zur Verfügung und kann auf Cloud, PC sowie Xbox Series X|S gespielt werden.

Halls of Torment verbindet Elemente klassischer Action-Rollenspiele mit einem fordernden Gameplay, das an Retro-Titel erinnert. Spieler stellen sich in verschiedenen Verliesen zahlreichen Gegnern, sammeln Ausrüstung und verbessern schrittweise ihre Fähigkeiten, um in immer schwierigeren Kämpfen zu bestehen. Mit seinem Mix aus taktischer Tiefe und schneller Action bietet der Titel ein intensives Spielerlebnis für alle Abonnenten der Xbox Game Pass-Dienste.

Xbox Game Pass – Oktober 2025

  • 28. Oktober 2025 – Halls of Torment (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

 

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

14 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  4. Hey Iceman 827825 XP Xboxdynasty All Star Gold | 28.10.2025 - 12:34 Uhr

    Mit sowas fange ich lieber nicht an.Balatro hat mir schon viel Zeit gefressen, wo ich dachte das is nix 🙈

    0

Hinterlasse eine Antwort