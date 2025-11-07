Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo

5 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Image: Depositphotos

Im Xbox Game Pass geht es heute auf interdimensionaler Reise durch geheimnisvolle Welten!

Ab heute (Abend) dem 7. November 2025 ist Voidtrain im Xbox Game Pass, PC Game Pass, Game Pass Ultimate und Game Pass Premium verfügbar.

In Voidtrain taucht ihr in ein einzigartiges Abenteuer ein, das euch an Bord eines interdimensionalen Zuges durch mysteriöse Welten führt. Ihr erkundet schwebende Landschaften, entdeckt verborgene Geheimnisse und stellt euch gefährlichen Gegnern, die in den fremdartigen Dimensionen lauern. Dabei entwickelt ihr euren Zug stetig weiter, sammelt Ressourcen und verbessert eure Ausrüstung, um in der feindlichen Umgebung zu überleben.

Voidtrain kombiniert Erkundung, Crafting und Survival-Elemente zu einem intensiven Spielerlebnis, das euch stundenlang fesseln kann. Mit seinem besonderen Setting, der freien Bewegung zwischen den Dimensionen und einer stetig wachsenden Spielwelt bietet Voidtrain ein dynamisches und abwechslungsreiches Spielerlebnis für alle, die Abenteuer, Erkundung und kreative Freiheit schätzen. Das Spiel steht ab heute auf Cloud, PC und Xbox Series X|S zum Download und Spielen bereit.

Xbox Game Pass – November 2025

  • 07. November 2025 – Voidtrain (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

Wer von euch wird heute Voidtrain ausprobieren?

5 Kommentare Added

  4. Ripperdom 21855 XP Nasenbohrer Level 1 | 07.11.2025 - 07:40 Uhr

    Ich habe heute und morgen nochmal Nachtschicht und Sonntag werde ich dann weiter 9th Dawn Remake spielen. Kann ich auch echt jedem empfehlen, ein super Game.

  5. danbu 64690 XP Romper Stomper | 07.11.2025 - 08:43 Uhr

    Ich weiss dass das Spiel unter Speedrunnern ziemlich beliebt ist. Da freut sich bestimmt der ein oder Andere. Für mich ist es glaub ich eher nix.

