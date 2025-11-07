Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo

Im Xbox Game Pass geht es heute auf interdimensionaler Reise durch geheimnisvolle Welten!

Ab heute (Abend) dem 7. November 2025 ist Voidtrain im Xbox Game Pass, PC Game Pass, Game Pass Ultimate und Game Pass Premium verfügbar.

In Voidtrain taucht ihr in ein einzigartiges Abenteuer ein, das euch an Bord eines interdimensionalen Zuges durch mysteriöse Welten führt. Ihr erkundet schwebende Landschaften, entdeckt verborgene Geheimnisse und stellt euch gefährlichen Gegnern, die in den fremdartigen Dimensionen lauern. Dabei entwickelt ihr euren Zug stetig weiter, sammelt Ressourcen und verbessert eure Ausrüstung, um in der feindlichen Umgebung zu überleben.

Voidtrain kombiniert Erkundung, Crafting und Survival-Elemente zu einem intensiven Spielerlebnis, das euch stundenlang fesseln kann. Mit seinem besonderen Setting, der freien Bewegung zwischen den Dimensionen und einer stetig wachsenden Spielwelt bietet Voidtrain ein dynamisches und abwechslungsreiches Spielerlebnis für alle, die Abenteuer, Erkundung und kreative Freiheit schätzen. Das Spiel steht ab heute auf Cloud, PC und Xbox Series X|S zum Download und Spielen bereit.

Xbox Game Pass – November 2025

Wer von euch wird heute Voidtrain ausprobieren?