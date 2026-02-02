Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo

Image: Depositphotos

Direkt zum Wochenbeginn gibt es ein neues Spiel direkt im Xbox Game Pass für euch.

Wenn ihr zum Monatsstart etwas Ungewöhnliches ausprobieren wollt, liefert der Game Pass heute genau das Richtige. Indika ist ab heute im Abo verfügbar – und bringt eine Mischung aus surrealer Atmosphäre, religiösen Symbolen und erzählerischem Experiment, die man nicht alle Tage sieht.

Verfügbar ab 2. Februar 2026 Plattformen: Cloud, PC, Xbox Series X|S Abo: Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Indika richtet sich an alle unter euch, die Lust auf ein Spiel haben, das eher Fragen stellt als Antworten gibt und seine Wirkung über Stimmung, Bildsprache und leise Irritation entfaltet. Ein kleiner, aber markanter Start in den Februar.

15 Kommentare Added

  1. xXCickXx 120155 XP Man-at-Arms Bronze | 02.02.2026 - 09:14 Uhr

    Freu mich sehr das es in dem Gamepass kommt. Sieht erfrischend anders aus, mal schauen ob es spielerisch taugt

