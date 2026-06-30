Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo

Xbox Game Pass erweitert sein Angebot heute um das Koop-Abenteuer RV There Yet.

Mit RV There Yet? erweitert der Xbox Game Pass sein Angebot heute um ein neues Koop-Abenteuer. Der Titel von Nuggets Entertainment ist ab sofort für Abonnenten verfügbar.

In RV There Yet? macht ihr euch gemeinsam mit Freunden in einem Wohnmobil auf den Heimweg von einem Urlaub.

Eine ungeplante Umleitung führt euch jedoch durch das gefährliche Mabutt Valley, wo zahlreiche Hindernisse und Bedrohungen auf euch warten.

Im Mittelpunkt steht kooperatives Gameplay, bei dem Teamwork entscheidend ist. Mithilfe einer physikbasierten Seilwinde müsst ihr das Wohnmobil über oder durch Hindernisse manövrieren, während ihr gleichzeitig Ressourcen sammelt und das Fahrzeug instand haltet.

Neben Burgern, Gegengiften und EpiPens spielt auch die Zusammenarbeit der Spieler eine wichtige Rolle. Gefundene Gegenstände helfen dabei, sowohl das Wohnmobil als auch die Freundschaften während der chaotischen Reise zusammenzuhalten.

Xbox Game Pass – Juni 2026

30. Juni 2026 – RV There Yet? (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Wer von euch gibt dem Spiel im Abo eine Chance?