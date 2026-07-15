Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo

Xbox Game Pass erweitert sein Angebot: Dieses neue Spiel ist jetzt im Abo spielbar

Ab heute können Abonnenten des Xbox Game Pass ein neues Spiel entdecken: Quarantine Zone: The Last Check ist ab dem 15. Juli 2026 im Abo verfügbar und erweitert das Angebot auf weiteren Plattformen.

Der Titel ist mit Game Pass Premium neu spielbar und war bereits zuvor über Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass verfügbar. Unterstützt werden Cloud, Xbox Series X|S und PC.

Mit der Aufnahme in Game Pass Premium erhalten weitere Abonnenten Zugriff auf Quarantine Zone: The Last Check und können das Spiel ohne zusätzlichen Kauf ausprobieren.

Der Xbox Game Pass wird damit erneut um einen weiteren Titel ergänzt und bietet Spielern eine zusätzliche Möglichkeit, neue Spiele direkt über das Abo zu entdecken.

Xbox Game Pass – Juli 2026

15. Juli 2026 – Quarantine Zone: The Last Check (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate and PC Game Pass