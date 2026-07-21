Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo

Xbox Game Pass erweitert das Abo heute um ein beliebtes Survival-Spiel:

Der Xbox Game Pass erhält heute mit The Planet Crafter einen weiteren Neuzugang. Das Survival- und Terraforming-Spiel steht ab sofort für Xbox Series X|S, PC und über die Cloud für Abonnenten ohne zusätzliche Kosten zum Download bereit.

In The Planet Crafter landet ihr auf einem unwirtlichen Planeten mit dem Ziel, ihn Schritt für Schritt bewohnbar zu machen. Dafür sammelt ihr Ressourcen, errichtet Basen und entwickelt Technologien, um Sauerstoff, Atmosphäre und Temperaturen nachhaltig zu verändern.

Der Titel ist ab dem 21. Juli 2026 in folgenden Abonnements enthalten: Game Pass Ultimate; Game Pass Premium und PC Game Pass.

Wer Survival-Spiele mit Basisbau und langfristiger Progression mag, kann The Planet Crafter ab heute direkt über den Xbox Game Pass ausprobieren.