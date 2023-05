Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Ab heute gibt es ein neues Xbox Game Pass Spiel, das es wirklich in sich hat und äußerst vielversprechend ist.

Heute erscheint Planet of Lana und wird zeitlich exklusiv für Xbox und PC ebenfalls im Game Pass veröffentlicht. Planet of Lana ist ab heute Abend für Xbox One, Xbox Series X/S und PC verfügbar und unterstützt Smart Delivery.

Xbox Game Pass – Mai 2023

23. Mai 2023 – Planet of Lana (Konsole und PC)

Welche Spiele diese Woche noch im Abo landen, erfahrt ihr in dieser Xbox Game Pass News.