Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo dabei

Der Xbox Game Pass erweitert seine Spielebibliothek um noch mehr Fahrspaß!

Ab heute, dem 16. September 2025, steht euch mit RoadCraft ein neues Spiel im Xbox Game Pass zur Verfügung.

RoadCraft bietet euch ein abwechslungsreiches Gameplay, das kreatives Bauen mit spannenden Herausforderungen verbindet und euch viele Stunden Spielspaß garantiert. Mit der Aufnahme in den Xbox Game Pass erhaltet ihr die Möglichkeit, RoadCraft ohne zusätzliche Kosten auszuprobieren und Teil der wachsenden Community zu werden.

Durch die Integration in den Xbox Game Pass könnt ihr RoadCraft sowohl auf der Konsole als auch auf dem PC erleben und eure Fortschritte nahtlos fortsetzen.

Xbox Game Pass – September 2025

Mit diesem Release erweitert Microsoft das Angebot um einen weiteren Titel, der euch langfristig fesseln und begeistern soll. Besonders Spielerinnen und Spieler, die kreative Spiele mit Tiefgang schätzen, werden mit RoadCraft im Xbox Game Pass eine spannende neue Option finden, die perfekt in das vielseitige Spieleportfolio passt.

Wer von euch gibt RoadCraft im Abo eine Chance?