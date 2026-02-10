Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo erhältlich

Neuzugang im Xbox Game Pass – dieses Spiel ist ab heute verfügbar!

Der Xbox Game Pass erhält heute frischen Nachschub. Ab dem 10. Februar 2026 ist Relooted neu im Abo verfügbar.

Ihr könnt den Titel über Cloud‑Gaming, auf Xbox Series X|S sowie auf dem PC spielen. Unterstützt werden sowohl Game Pass Ultimate als auch PC Game Pass.

Xbox Game Pass – Februar 2026

10. Februar 2026 – Relooted (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Damit erweitert Microsoft das Februar‑Line‑up um einen weiteren Titel, der direkt zum Release im Abo landet und für alle Plattformen zugänglich ist.

Folgende Spiele sind bereits seit Februar im Abo:

03. Februar 2026 – Final Fantasy II (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass 03. Februar 2026 – Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

(Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass 05. Februar 2026 – Madden NFL 26 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass 05. Februar 2026 – Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

