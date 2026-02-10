Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo erhältlich

Image: Depositphotos

Neuzugang im Xbox Game Pass – dieses Spiel ist ab heute verfügbar!

Der Xbox Game Pass erhält heute frischen Nachschub. Ab dem 10. Februar 2026 ist Relooted neu im Abo verfügbar.

Ihr könnt den Titel über Cloud‑Gaming, auf Xbox Series X|S sowie auf dem PC spielen. Unterstützt werden sowohl Game Pass Ultimate als auch PC Game Pass.

Xbox Game Pass  – Februar 2026

  • 10. Februar 2026 – Relooted (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Damit erweitert Microsoft das Februar‑Line‑up um einen weiteren Titel, der direkt zum Release im Abo landet und für alle Plattformen zugänglich ist.

Folgende Spiele sind bereits seit Februar im Abo:

  • 03. Februar 2026 – Final Fantasy II (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
  • 03. Februar 2026 – Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
  • 05. Februar 2026 – Madden NFL 26 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 05. Februar 2026 – Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Was euch noch erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Game Pass-Meldung.

15 Kommentare Added

  1. Ralle89 81460 XP Untouchable Star 1 | 10.02.2026 - 06:59 Uhr

    Schau ich mir heute mal an holt mich aber auf den ersten Blick nicht wirklich ab aber kann mich auch irren 😅

    0
  4. RumRoGERs 124385 XP Man-at-Arms Silber | 10.02.2026 - 07:22 Uhr

    Das Piraten Spiel hab ich runter geladen. Das werde ich die Tage angehen.

    0
        • Ash2X 314700 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.02.2026 - 10:12 Uhr
          Antwort auf RumRoGERs

          Kann man durchaus machen – er hängt zwar irgendwie mit den anderen zusammen, aber die „Spoiler“ sind wirklich minimal und beziehen sich auf eine Szene die du eventuell vergessen hast falls du ältere nachholen willst.
          Und er ist nicht so lang. Ich hatte viel Spaß dran, aber ich habe auch alle Teile durch 😅

          0
  5. Nibelungen86 325185 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.02.2026 - 07:55 Uhr

    Ich versuche es immer wieder mit der Like a Dragon Serie, aber es funktioniert bei mir nicht.

    1
    • RappScallion 21880 XP Nasenbohrer Level 1 | 10.02.2026 - 11:09 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      Geht mir ähnlich. Hab einige Titel der Reihe und komm immer nur ein Stück weit. Ich find die Reihe auch richtig cool, hab aber schon bei den ausufernden Cutscenes große
      Probleme, meine Aufmerksamkeit aufrecht zu halten. Hab kürzlich mal wieder Kiwami gestartet, denn es gab ja das Update und dann jetzt aktuell Pirate Yakuza.😆👈🏻

      0
  7. Lincoln 560 XP Neuling | 10.02.2026 - 10:52 Uhr

    Moin, bin der Neue. Hab nur Yakuza: Like a Dragon gezockt. Da fand ich das rundenbasierte Kampfsystem echt gut. Hab mir vor kurzem Judgement gekauft,das hat mich bisher nicht so abgeholt. Mal schauen wie das Piraten Setting ist.

    0
  8. Mech77 80035 XP Untouchable Star 1 | 10.02.2026 - 11:53 Uhr

    Da ist jetzt nichts dabei, macht aber nichts. Ist ja genug zum zocken da.

    0

