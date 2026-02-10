Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo erhältlich

Der Xbox Game Pass erhält heute frischen Nachschub. Ab dem 10. Februar 2026 ist Relooted neu im Abo verfügbar.
Ihr könnt den Titel über Cloud‑Gaming, auf Xbox Series X|S sowie auf dem PC spielen. Unterstützt werden sowohl Game Pass Ultimate als auch PC Game Pass.
Xbox Game Pass – Februar 2026
- 10. Februar 2026 – Relooted (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Damit erweitert Microsoft das Februar‑Line‑up um einen weiteren Titel, der direkt zum Release im Abo landet und für alle Plattformen zugänglich ist.
Folgende Spiele sind bereits seit Februar im Abo:
- 03. Februar 2026 – Final Fantasy II (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 03. Februar 2026 – Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
- 05. Februar 2026 – Madden NFL 26 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 05. Februar 2026 – Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
Was euch noch erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Game Pass-Meldung.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schau ich mir heute mal an holt mich aber auf den ersten Blick nicht wirklich ab aber kann mich auch irren 😅
Werde wohl erstmal nicht dazu kommen.
Like A Dragon ist super.
Das Piraten Spiel hab ich runter geladen. Das werde ich die Tage angehen.
Ist ein geiles Spiel, kann es empfehlen.
Das wird dann mein Yakuza Einstieg. Sobald es Hawaii Hemden gibt bin ich immer am Start.
Kann man durchaus machen – er hängt zwar irgendwie mit den anderen zusammen, aber die „Spoiler“ sind wirklich minimal und beziehen sich auf eine Szene die du eventuell vergessen hast falls du ältere nachholen willst.
Und er ist nicht so lang. Ich hatte viel Spaß dran, aber ich habe auch alle Teile durch 😅
Ich versuche es immer wieder mit der Like a Dragon Serie, aber es funktioniert bei mir nicht.
Wenigstens versuchen sie mal was neues das muss man ihnen lassen
Was neues versuchen 🫢
Ich teste so gut wie jedes Jahr seid über einem Jahrzehnt die Serie 😅
Geht mir ähnlich. Hab einige Titel der Reihe und komm immer nur ein Stück weit. Ich find die Reihe auch richtig cool, hab aber schon bei den ausufernden Cutscenes große
Probleme, meine Aufmerksamkeit aufrecht zu halten. Hab kürzlich mal wieder Kiwami gestartet, denn es gab ja das Update und dann jetzt aktuell Pirate Yakuza.😆👈🏻
Ich finde es irgendwie cool, aber ich kann es einfach nicht weiterspielen 😄.
Ist nichts für mich. Danke für die Info. 👍🏻
Moin, bin der Neue. Hab nur Yakuza: Like a Dragon gezockt. Da fand ich das rundenbasierte Kampfsystem echt gut. Hab mir vor kurzem Judgement gekauft,das hat mich bisher nicht so abgeholt. Mal schauen wie das Piraten Setting ist.
Da ist jetzt nichts dabei, macht aber nichts. Ist ja genug zum zocken da.