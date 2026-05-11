Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo verfügbar

Heute gibt es ein neues Spiel für Xbox Game Pass-Abonnenten.

Für den Xbox Game Pass ist mit „Outbound“ ab dem 11. Mai 2026 ein neuer Titel im Abo verfügbar, der direkt über Cloud, Konsole und PC spielbar ist.

Das Spiel erweitert das Angebot des Dienstes zum Wochenstart und steht Abonnenten ohne zusätzliche Kosten im Rahmen der enthaltenen Game-Pass-Stufen zur Verfügung.

„Outbound“ ist dabei für verschiedene Plattformen freigeschaltet und kann sowohl auf Xbox-Konsolen als auch über Cloud-Gaming sowie auf dem PC gespielt werden.

Damit ergänzt der Titel die aktuelle Spielewelle im Game Pass, die in dieser Woche mehrere Neuerscheinungen umfasst.