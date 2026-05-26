Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo verfügbar

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Heute gibt es ein neues Spiel für Xbox Game Pass-Abonnenten.

Im Xbox Game Pass wird im Mai 2026 ein weiterer Titel ergänzt: Escape Simulator erscheint heute am 26. Mai 2026 im Abo.

Der Titel ist für Cloud Gaming, Xbox Series X|S sowie PC verfügbar und wird Teil der Abostufen Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass sein.

Escape Simulator setzt auf klassische Escape-Room-Mechaniken aus der Ego-Perspektive. Spieler lösen Rätsel, untersuchen Räume und arbeiten sich durch verschiedene Szenarien, die sowohl alleine als auch im Koop spielbar sind.

Xbox Game Pass – Mai 2026

  • 26. Mai 2026 – Escape Simulator (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Dazu wurden insgesamt fünf weitere Xbox Game Pass-Spiele bis Ende Mai bestätigt.

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6 Kommentare Added

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  1. DennisG89 97840 XP Posting Machine Level 4 | 26.05.2026 - 06:11 Uhr

    cool, werde ich auf jeden fall zocken, weis jedoch noch nicht wann!

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  4. Vayne1986 54455 XP Nachwuchsadmin 6+ | 26.05.2026 - 09:09 Uhr

    Simulationsspiele sind nichts für mich. Daher bin ich raus. Danke für die Info. 👍🏻

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