Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo verfügbar

Im Xbox Game Pass wird im Mai 2026 ein weiterer Titel ergänzt: Escape Simulator erscheint heute am 26. Mai 2026 im Abo.
Der Titel ist für Cloud Gaming, Xbox Series X|S sowie PC verfügbar und wird Teil der Abostufen Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass sein.
Escape Simulator setzt auf klassische Escape-Room-Mechaniken aus der Ego-Perspektive. Spieler lösen Rätsel, untersuchen Räume und arbeiten sich durch verschiedene Szenarien, die sowohl alleine als auch im Koop spielbar sind.
Xbox Game Pass – Mai 2026
- 26. Mai 2026 – Escape Simulator (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Dazu wurden insgesamt fünf weitere Xbox Game Pass-Spiele bis Ende Mai bestätigt.
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6 Kommentare AddedMitdiskutieren
cool, werde ich auf jeden fall zocken, weis jedoch noch nicht wann!
Da bin ich raus, warte auf Echo Generation 2.
ist das so ein esape room ?
Simulationsspiele sind nichts für mich. Daher bin ich raus. Danke für die Info. 👍🏻
Schön, aber für mich nicht interessant.
nix für mich