Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo verfügbar

Heute gibt es ein neues Spiel für Xbox Game Pass-Abonnenten.

Im Xbox Game Pass wird im Mai 2026 ein weiterer Titel ergänzt: Escape Simulator erscheint heute am 26. Mai 2026 im Abo.

Der Titel ist für Cloud Gaming, Xbox Series X|S sowie PC verfügbar und wird Teil der Abostufen Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass sein.

Escape Simulator setzt auf klassische Escape-Room-Mechaniken aus der Ego-Perspektive. Spieler lösen Rätsel, untersuchen Räume und arbeiten sich durch verschiedene Szenarien, die sowohl alleine als auch im Koop spielbar sind.

Xbox Game Pass – Mai 2026

26. Mai 2026 – Escape Simulator (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Dazu wurden insgesamt fünf weitere Xbox Game Pass-Spiele bis Ende Mai bestätigt.