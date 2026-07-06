Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Abo verfügbar

Mit Winds of Arcana: Ruination erweitert ab heute ein neuer Titel das Angebot im Xbox Game Pass und setzt dabei auf eine Mischung aus Action, Magie und klassischem Fantasy-Setting.

Im Zentrum steht ein sogenannter Kriegermagier, der im Verlauf des Spiels mächtige Waffen führt und gleichzeitig zerstörerische Magie einsetzt. Das Gameplay kombiniert dabei schnelle Bewegungselemente wie Schwingen und Gleiten mit intensiven Kämpfen in einer mysteriösen Welt.

Ein wichtiger Bestandteil des Spiels ist das Finden legendärer Waffen. Dazu gehören unter anderem das sogenannte Meisterschwert und der Lichhammer, während weitere mächtige Ausrüstungsgegenstände im Spielverlauf entdeckt werden können. Jede Waffe soll dabei eigene Eigenschaften besitzen und unterschiedliche Spielstile ermöglichen.

Ergänzt wird das Kampfsystem durch die sogenannten Seelenwappen. Diese uralten magischen Artefakte tragen die Essenz längst vergessener Krieger in sich und erlauben es dem Spieler, neue Fähigkeiten zu erlernen und seinen Charakter weiter zu entwickeln.

Der Titel setzt damit klar auf eine Mischung aus klassischer Fantasy-Progression und actionorientiertem Gameplay, das sich flexibel an verschiedene Spielstile anpassen soll.