Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im PC-Abo

Der Xbox Game Pass Abo-Service füllt sich auch heute mit neuen Spielen. Dieses Mal gibt es frischen Nachschub für PC-Spieler!

Wer ein Xbox Game Pass Ultimate- oder ein PC Game Pass-Abonnement hat, der kann sich heute über Baldur’s Gate und Baldur’s Gate II: Enhanced Editions freuen. Beide Titel sind über den PC spielbar.

Und, falls ihr es gestern verpasst haben solltet, wartet auch noch der Supermarket Simulator darauf, von euch entdeckt zu werden.

Xbox Game Pass – Oktober 2025

08. Oktober 2025 – Supermarket Simulator (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

09. Oktober 2025 – Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Wer von euch spielt auch am PC?