Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im PC-Abo

Wer ein Xbox Game Pass Ultimate- oder ein PC Game Pass-Abonnement hat, der kann sich heute über Baldur’s Gate und Baldur’s Gate II: Enhanced Editions freuen. Beide Titel sind über den PC spielbar.
Und, falls ihr es gestern verpasst haben solltet, wartet auch noch der Supermarket Simulator darauf, von euch entdeckt zu werden.
Xbox Game Pass – Oktober 2025
- 08. Oktober 2025 – Supermarket Simulator (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 09. Oktober 2025 – Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Wer von euch spielt auch am PC?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sind beides Spiele, die mich aktuell nicht interessieren, spiele gerade Deep Rock Galactic Survivor.
sehr gute Wahl 👍🏼
macht echt fun
Naja, nicht wirklich was für mich dabei, bin aber ab morgen eh mit Little Nightmares 3 beschäftigt 😀
Supermarket Simulator wird im Store Deutschland und USA zerrissen von den Gamepass Abo Zahlern , man wertet wiederholt Spiele / Entwickler ab , die nichts dafür können wie Microsoft seine Preispolitik für die Abo’s aktuell gestaltet . Es ist ein Alptraum diese negativen Äusserungen zu lesen für Gamer die Spiele kaufen . Ich habe kein Verständnis für diese Art einer Bewertung .
Stimmt. Ohne eine Bewertung gelesen zu haben, stimme ich dir aber zu. Das ist eine Schande
ja, echt kacke sowas, besonders für die Entwickler
Das war aber schon vor der Preiserhöhung so.
Wie oft ich schon Indie hatte, in denen die Kommentarsektion sowas von negativ war, nur weil es GP ist und es nicht den Geschmack des Spielenden trifft. Ja mei, dann ist es halt nichts für dich/nicht dein Genre, deswegen muss das Spiel aber nicht schlecht sein..
Ich mag keine SL und probiere sie trotzdem aus, wenn sie im GP sind und stelle dann jedes mal fest.. jop, absolut nicht meins. Heule ich danach rum in der Bewertungssektion und geb 1 Stern, nope.