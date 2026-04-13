Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab heute neu im Premium-Abo

Heute gibt es ein neues Spiel im Xbox Game Pass für PC, Konsole und Cloud.

Football Manager 26 ist ab heute, dem 13. April 2026, im Xbox Game Pass verfügbar und erweitert das Abo-Angebot direkt zum Start der neuen Woche.

Der Titel erscheint sowohl als PC-Version als auch als Konsolenfassung und kann damit über Cloud, Konsole und PC gespielt werden. Unterstützt werden mehrere Mitgliedschaften, darunter Game Pass Ultimate, PC Game Pass sowie Game Pass Premium.

Mit der Konsolen-Edition wird das Management-Erlebnis zusätzlich für Controller optimiert, während die PC-Version die klassische Simulation mit vollem Funktionsumfang bietet.

Durch die direkte Verfügbarkeit im Abo erhalten Spieler sofort Zugriff auf die neue Saison und können ohne zusätzliche Kosten in die umfangreiche Fußballsimulation einsteigen.

Xbox Game Pass – April 2026

13. April 2026 – Football Manager 26 (PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass

13. April 2026 – Football Manager 26 Console (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass

Werdet ihr dem Spiel im Abo eine Chance geben?