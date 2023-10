Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab sofort neu im Abo

Heute ist es schon wieder so weit und wieder erscheint ein neues Spiel im Xbox Game Pass. Nachdem bereits Like A Dragon: Ishin! für Cloud, Xbox und PC in dieser Woche veröffentlicht wurde, folgt nun der F1 Manager 2023. Den Download erreicht ihr wie gewohnt ohne Umwege über den Link in der Auflistung.

Xbox Game Pass – Oktober 2023

19. Oktober 2023 – F1 Manager 2023 (Cloud, Konsole und PC)

Dazu wurde bekannt gegeben, dass Microsoft nach der Übernahme von Activision Blizzard am 13. Oktober 2023 erst nächstes Jahr Spiele im Xbox Game Pass-Abonnement aufnehmen wird. Außerdem läuft der Crunchyroll Mega Perk für Ultimate-Nutzer bald ab und schon nächste Woche startet die UFC 5 Trial dank EA Play. Xbox Game Pass-Abonnenten wird also nie langweilig!