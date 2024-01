Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab sofort neu im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Bereits gestern haben wir darüber berichtet, welche Spiele in der ersten Monatshälfte im Januar 2024 veröffentlicht werden.

Baldur’s Gate I & II waren aber nicht dabei, obwohl zuvor die Xbox App mit einer Push-Meldung darüber benachrichtigt hatte, wie wir bereits berichtet haben.

Dennoch kann sich die Auswahl durchaus sehen lassen und mit Assassin’s Creed: Valhalla und Resident Evil 2 Remake sind zwei richtige Kracher dabei. Auch heute ist mit Hell Let Loose ein echter Geheimtipp dabei, den nicht nur Fans von „Ballerspielen“ unbedingt ausprobieren sollten.

Xbox Game Pass – Januar 2024

04. Januar 2024 – Hell Let Loose (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Was euch noch alles erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Game Pass News. Dazu wird Grand Theft Auto V diese Woche entfernt. Welche Spiele noch aus dem Abo fliegen, stellen wir euch in dieser Xbox Game Pass News vor.