Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab sofort neu im Abo

Ein weiteres Spiel erweitert heute den Xbox Game Pass.

Der Xbox Game Pass erhält heute mit Ascend to Zero weiteren Zuwachs. Das Spiel steht ab sofort für Abonnenten von Game Pass Ultimate und PC Game Pass zum Download beziehungsweise per Cloud-Gaming bereit.

Ascend to Zero ist auf Xbox Series X|S, PC, Cloud und Handheld-Geräten verfügbar und kann ohne zusätzliche Kosten im Rahmen des entsprechenden Abonnements gespielt werden.

Damit erweitert Microsoft das Spieleangebot des Xbox Game Pass am 13. Juli 2026 um einen weiteren Titel.

Xbox Game Pass – Juli 2026

13. Juli 2026 – Ascend to Zero (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld uand PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Wer von euch gibt dem Spiel im Abo eine Chance?