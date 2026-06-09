Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab sofort (wieder) im Abo verfügbar

Persona 5 Royal ist ab sofort wieder im Xbox Game Pass verfügbar.

Der Xbox Game Pass erhält einen bekannten Rückkehrer: Persona 5 Royal ist ab dem 9. Juni 2026 wieder im Abo verfügbar.

Der beliebte JRPG-Titel steht dabei erneut für Cloud, Konsole und PC zur Verfügung und kann über Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie PC Game Pass gespielt werden.

Damit erweitert Microsoft das aktuelle Game-Pass-Angebot um einen der bekanntesten Ableger der Persona-Reihe, der bereits zuvor im Abo enthalten war.

Spieler können die umfangreiche Geschichte rund um die Phantomdiebe erneut erleben oder erstmals in das preisgekrönte Rollenspiel einsteigen.

Xbox Game Pass – Juni 2026

09. Juni 2026 – Persona 5 Royal (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass