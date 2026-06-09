Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist ab sofort (wieder) im Abo verfügbar

Der Xbox Game Pass erhält einen bekannten Rückkehrer: Persona 5 Royal ist ab dem 9. Juni 2026 wieder im Abo verfügbar.
Der beliebte JRPG-Titel steht dabei erneut für Cloud, Konsole und PC zur Verfügung und kann über Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie PC Game Pass gespielt werden.
Damit erweitert Microsoft das aktuelle Game-Pass-Angebot um einen der bekanntesten Ableger der Persona-Reihe, der bereits zuvor im Abo enthalten war.
Spieler können die umfangreiche Geschichte rund um die Phantomdiebe erneut erleben oder erstmals in das preisgekrönte Rollenspiel einsteigen.
Xbox Game Pass – Juni 2026
- 09. Juni 2026 – Persona 5 Royal (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
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10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Persona 5 Royal ist schon installiert. Wird später gestartet. 🙂 Danke für die Info. 👍🏻
Gut so, dann kann ich es mal koch zu Ende zocken. Bin in ich denke in dem letzten Dungeon stecken geblieben und dann kam es aus dem GamePass raus.
Willkommen zurück 😅
Yeah. Ich freu mich. Wenn ich Expedition 33 erneut durch hab, schaue ich auf jeden Fall nochmal in persona 5 rein.
Das freut mich, als ich Teil 4 beendet hatte, war der Fünfte gerade aus dem Katalog geflogen
Rate ich jedem, es sich zu kaufen, ist ein sehr umfangreiches und tolles Spiel.
Ist nix für mich aber schön für alle anderen 👍🏻
Meh
Persona 5 ist ein Hammer Spiel,hab es leider noch nie zu Ende gespielt.
Tolles Spiel, aber ich fürchte ich finde nicht die Zeit es ein zweites Mal zu spielen. Auch wenn ich die Royale-Variante noch nicht kenne. Einfach ein zu großer Brecher, was die Spielzeit angeht.