Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist endlich als Version 1.0 im Abo erhältlich

Diese Vollversion bringt neue Story, Bosse, Systeme und ein komplett überarbeitetes Spielerlebnis in das Xbox Game Pass-Abo!

Towerborne verlässt am 26. Februar 2026 den Early Access – und dieser Schritt fällt größer aus, als viele erwartet hatten.

Mit dem sogenannten Full Game Update stellt Stoic das gesamte Spiel neu auf, von der Story über die Weltstruktur bis hin zu Kampfsystem, Balance und Progression. Gleichzeitig bedankt sich das Studio ausdrücklich bei der Community, deren Feedback maßgeblich in die finale Version eingeflossen ist.

Mit dem Launch wird Towerborne zu einem Buy‑Once‑Game, das offline spielbar ist und weiterhin Online‑Co‑op unterstützt. Mikrotransaktionen für Cosmetics verschwinden komplett; alle kosmetischen Inhalte lassen sich künftig erspielen.

Was sich mit Version 1.0 verändert

Die Kampagne wurde vollständig überarbeitet und erweitert. Eine neue Hauptfigur übernimmt die Rolle des zentralen Antagonisten, zusätzliche Nebenquests vertiefen die Welt, und das Bounty‑Board erhält eine klarere Struktur. Der Abschluss der Story gipfelt in einem großen, finalen Showdown.

Auch spielerisch legt Towerborne zu. Zwei neue Bosskämpfe ergänzen das Endgame. Dazu kommen frische Leutnants und Umbra‑Gegner, die das Gegner‑Ökosystem spürbar erweitern. Parallel dazu führt Stoic ein neues, dynamisches Schwierigkeits‑System ein, das die Balance des gesamten Spiels neu kalibriert. Für Veteranen gibt es den Brutal‑Modus, der gezielt auf Hardcore‑Spieler zugeschnitten ist.

Die Welt selbst verändert sich ebenfalls. Die World Map wurde neu gestaltet, und ein Küstenbiom erweitert die Spielwelt um neue Encounter‑Typen. Dazu kommen frische Ausrüstungsteile, neue Fähigkeiten und ein überarbeitetes Forge‑System, mit dem sich Werte modifizieren, verbessern oder neu würfeln lassen.

Abgerundet wird das Update durch zahlreiche Quality‑of‑Life‑Verbesserungen, Bugfixes, neue Musik von Austin Wintory, mehrere Speicherstände und die Möglichkeit, bestehende Charaktere samt Loot zu importieren.