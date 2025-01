Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist für die neue Woche bekannt

Autor:, in / Xbox Game Pass

Das XboxDynasty-Team begrüßt euch aus dem Winterurlaub zurück und nachdem wir die letzten Feiertage uns etwas ausgeruht und den gigantischen Adventskalender beendet haben, sind wir wieder hier im Vollgas zu geben.

So möchten wir euch wissen lassen, dass für die neue Xbox Game Pass-Woche bisher nur ein Spiel bekannt ist. Dabei handelt es sich um Road 96, das am 07. Januar 2025 in das Standard-Abo aufgenommen wird.

Microsoft dürfte aber auch langsam aus dem Winterschlaf aufwachen und könnte bereits morgen neue Spiele für den Xbox Game Pass bekannt geben.

Xbox Game Pass – Januar 2025

07. Januar 2025 – Road 96 (Standard)

Wer von euch hat Road 96 schon gespielt?