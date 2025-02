Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist für die neue Woche im Abo bekannt

Autor:, in / Xbox Game Pass

Microsoft hat bekannt gegeben, dass Far Cry New Dawn (Cloud, Konsole und PC) am 04. Februar 2025 für Game Pass Ultimate, PC Game Pass und Game Pass Standard veröffentlicht wird.

Weitere Spiele sind für den neuen Monat bisher nicht bekannt, was sich aber schon morgen ändern könnte. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Xbox Game Pass – Februar 2025

04. Februar 2025 – Far Cry New Dawn

Dazu gibt es Gerüchte, dass Crash Bandicoot und Madden NFL im Februar zum Abo hinzugefügt werden könnten.

