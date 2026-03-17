Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist heute neu im Abo

Microsoft erweitert den Xbox Game Pass erneut um einen weiteren Titel. Ab heute, dem 17. März 2026 steht DreamWorks Gabbys Dollhouse Ready to Party für Abonnenten zum Spielen bereit.

Das Spiel basiert auf der beliebten Animationsserie von DreamWorks und richtet sich vor allem an jüngere Spieler sowie Familien. In dem Abenteuer erkundet ihr gemeinsam mit Gabby und ihren Freunden das farbenfrohe Puppenhaus, entdeckt verschiedene Räume und nehmt an zahlreichen Aktivitäten und Minispielen teil.

Im Mittelpunkt steht eine große Party, für die ihr gemeinsam mit den bekannten Charakteren Vorbereitungen trefft. Dabei löst ihr kleine Aufgaben, sammelt Gegenstände und erlebt verschiedene interaktive Momente im Puppenhaus.

Dank der kinderfreundlichen Gestaltung und einfachen Steuerung eignet sich das Spiel besonders für jüngere Spieler, die erste Erfahrungen mit Videospielen sammeln möchten.

DreamWorks Gabbys Dollhouse Ready to Party ist ab heute für Mitglieder von Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass verfügbar.

17. März 2026 – DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Wer von euch gibt dem Spiel im Abo eine Chance?