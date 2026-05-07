Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist heute neu im Abo

Ab heute steht Mixtape im Xbox Game Pass zur Verfügung und bringt ein atmosphärisches Story-Erlebnis auf Konsole, PC und Cloud.

Das Spiel erzählt die Geschichte von drei Freunden, die an ihrem letzten gemeinsamen Abend noch einmal alles erleben wollen. Auf dem Weg zu einer Party entfaltet sich ein interaktives „Mixtape“ aus Erinnerungen, das Spieler durch prägende Momente der Jugend führt.

Dabei erwarten euch abwechslungsreiche Szenen – vom Skateboarden über nächtliche Ausflüge bis hin zu emotionalen Momenten wie dem ersten Kuss oder dem Abschiedstanz. Jede Sequenz ist eng mit Musik verbunden und transportiert ein starkes Gefühl von Nostalgie.

Entwickelt wurde das Spiel vom Studio hinter „The Artful Escape“, das erneut auf eine Mischung aus visueller Inszenierung und musikalischem Storytelling setzt. Der Soundtrack umfasst zahlreiche bekannte Künstler und begleitet die Reise durch die Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens.

Xbox Game Pass – Mai 2026

07. Mai 2026 – Mixtape (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Mixtape ist seit dem 7. Mai 2026 im Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten und kann ohne zusätzliche Kosten gespielt werden.