Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist heute neu im Abo erhältlich

Zum Abschluss des Januars erhält der Xbox Game Pass noch einmal frischen Nachschub. Ab dem 27. Januar 2026 steht The Talos Principle 2 neu im Abo zur Verfügung und kann sowohl auf PC als auch auf Xbox Series X S gespielt werden.

Das Spiel ist in den Stufen Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass enthalten.

Mit dem Titel erweitert Microsoft das Lineup um ein Puzzle-Erlebnis, das auf eine Mischung aus philosophischer Erzählung und komplexen Rätseln setzt. Die Fortsetzung knüpft an die Stärken des Vorgängers an und präsentiert erneut eine Welt, die ihre Geschichte über Umgebungen, Maschinen und rätselhafte Strukturen vermittelt.

Xbox Game Pass – Januar 2026

27. Januar 2026 – The Talos Principle 2 (PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Der späte Januar-Drop rundet den Game Pass-Monat ab und bietet Spielern eine weitere Option, die sich klar von den Action- und Multiplayer-Titeln des Dienstes abhebt.