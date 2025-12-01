Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist heute neu im Abo verfügbar

Heute ist ein neues Spiel für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten direkt zur Veröffentlichung im Abo verfügbar!

Heute startet der XboxDynasty Adventskalender und öffnet nicht nur ein Türchen, sondern auch das erste Bonus-Gewinnspiel. Details dazu erfahrt ihr im Laufe des Tages hier auf XboxDynasty im News-Bereich.

Was euch heute noch im Xbox Game Pass erwartet, erfahrt ihr hier:

Xbox Game Pass – Dezember 2025

01. Dezember 2025 – Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Wer von euch freut sich auch schon auf Marvel Cosmic Invasion im Xbox Game Pass-Abonnement?