Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist heute neu im Abo verfügbar

41 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Image: Depositphotos

Heute ist ein neues Spiel für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten direkt zur Veröffentlichung im Abo verfügbar!

Heute startet der XboxDynasty Adventskalender und öffnet nicht nur ein Türchen, sondern auch das erste Bonus-Gewinnspiel. Details dazu erfahrt ihr im Laufe des Tages hier auf XboxDynasty im News-Bereich.

Was euch heute noch im Xbox Game Pass erwartet, erfahrt ihr hier:

Xbox Game Pass – Dezember 2025

  • 01. Dezember 2025 – Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Wer von euch freut sich auch schon auf Marvel Cosmic Invasion im Xbox Game Pass-Abonnement?

41 Kommentare Added

  1. Nehcoj81 10530 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 01.12.2025 - 08:51 Uhr

    Mal antesten ob es was taugt…grundsätzlich mag ich solche Spiele

  3. Ash2X 304760 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 01.12.2025 - 09:10 Uhr

    Es ist von dem Team welches das letzte Turtles Spiel gemacht hat, ich mache mir da keine Sorgen. Die wissen worauf es ankommt.

  5. oldGamer 140795 XP Master-at-Arms Bronze | 01.12.2025 - 09:43 Uhr

    Gameboy lässt Grüßen.
    Nicht Danke, einfach nur nein 🙁
    Wird aber garantiert auch seine Abnehmer finden.

  7. AnCaptain4u 238015 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 01.12.2025 - 10:00 Uhr

    Könnte ein perfektes Spiel für den Xbox Ally sein. Werde ich heute Abend auch direkt auf dem Ally ausprobieren 💚

