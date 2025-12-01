Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist heute neu im Abo verfügbar

Heute startet der XboxDynasty Adventskalender und öffnet nicht nur ein Türchen, sondern auch das erste Bonus-Gewinnspiel. Details dazu erfahrt ihr im Laufe des Tages hier auf XboxDynasty im News-Bereich.
Was euch heute noch im Xbox Game Pass erwartet, erfahrt ihr hier:
Xbox Game Pass – Dezember 2025
- 01. Dezember 2025 – Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Wer von euch freut sich auch schon auf Marvel Cosmic Invasion im Xbox Game Pass-Abonnement?
Mal antesten ob es was taugt…grundsätzlich mag ich solche Spiele
Sieht aus wie ein 0815 Spiel… Hauptsache die Marke ausschlachten……Ich passe…
Es ist von dem Team welches das letzte Turtles Spiel gemacht hat, ich mache mir da keine Sorgen. Die wissen worauf es ankommt.
Wird noch gezockt, Pixelgrafik ist wieder schwer angesagt!
Werde es mal anschauen, so wie jedes Game im Gamepass.
Gameboy lässt Grüßen.
Nicht Danke, einfach nur nein 🙁
Wird aber garantiert auch seine Abnehmer finden.
Muss erstmal Call of Duty durchzocken. Seltsam aber trotzdem cool die Kampange
Könnte ein perfektes Spiel für den Xbox Ally sein. Werde ich heute Abend auch direkt auf dem Ally ausprobieren 💚