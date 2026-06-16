Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist heute neu im Abo verfügbar

Mit Junkster ist ab heute ein neues Action-Platforming-Abenteuer im Xbox Game Pass verfügbar.

Xbox Game Pass-Abonnenten können sich ab heute über einen weiteren Neuzugang freuen. Junkster ist ab dem 16. Juni 2026 für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld-Geräte und PC über Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass verfügbar.

In dem neuen 3D-Action-Platformer übernehmen Spieler die Kontrolle über den kleinen Konstruktionsroboter UM-13, kurz UM. Nachdem ein intergalaktisches Frachtschiff auf einem gefährlichen Schrottplatz-Planeten abgestürzt ist, liegt es an dem pfiffigen Roboter, das Schiff zu reparieren und die verstreute Ladung wieder einzusammeln.

Bewaffnet mit einem Schraubenschlüssel erkundet UM riesige Schrottlandschaften, bekämpft feindliche Roboter und bizarre Müllmutanten und sammelt dabei wertvolle Bauteile. Eine zentrale Rolle spielt dabei die einzigartige Baummechanik des Spiels, mit der nutzloser Weltraumschrott in hilfreiche Werkzeuge und Konstruktionen verwandelt werden kann.

Optisch setzt Junkster auf einen Stil, der von amerikanischen Comics der 1980er-Jahre inspiriert wurde. Die Abenteuer sind dabei wie einzelne Comic-Ausgaben inszeniert und erzählen die Geschichte des kleinen Roboters in episodischer Form.

Entwickelt und veröffentlicht wurde das Spiel von Stormcloud Games.