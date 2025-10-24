Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist heute neu im PC-Abo

4 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Königreiche im Aufbruch – Super Fantasy Kingdom startet im PC Game Pass!

Ab heute ist Super Fantasy Kingdom in der Game-Preview-Version Teil des PC Game Pass und des Game Pass Ultimate.

Das Spiel bietet Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit, in eine farbenfrohe Fantasywelt einzutauchen, die sich noch in Entwicklung befindet und regelmäßig mit neuen Inhalten erweitert wird.

In Super Fantasy Kingdom errichten die Spieler ihr eigenes Königreich, verwalten Ressourcen und stellen sich strategischen Herausforderungen, um ihr Reich gegen Bedrohungen zu verteidigen. Die Game-Preview-Version erlaubt es, frühe Einblicke in das Gameplay zu gewinnen und aktiv an der Weiterentwicklung des Spiels teilzunehmen.

Xbox Game Pass – Oktober 2025

  • 24. Oktober 2025 – Super Fantasy Kingdom Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Mit dem Start im Game Pass können Abonnenten das Aufbaustrategiespiel ab dem 24. Oktober 2025 auf dem PC erleben und so Teil der wachsenden Community rund um das fantastische Königreich werden.

4 Kommentare Added

  1. Bootie Sweat 11880 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 24.10.2025 - 06:09 Uhr

    Da ist noch ein weiteres Spiel überraschend im Xbox Game Pass Ultimate gelandet. Ich weiß auch gar nicht, ob das vorher schon angekündigt war oder ob es sich dabei um einen Shadowdrop handelt.

  2. Katanameister 228360 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 24.10.2025 - 06:24 Uhr

    Werde erstmal passen bei dem Spiel, Pixelgrafik muss nicht sein, meine Series X muss gefordert werden.

Hinterlasse eine Antwort