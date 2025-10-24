Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist heute neu im PC-Abo

Ab heute ist Super Fantasy Kingdom in der Game-Preview-Version Teil des PC Game Pass und des Game Pass Ultimate.

Das Spiel bietet Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit, in eine farbenfrohe Fantasywelt einzutauchen, die sich noch in Entwicklung befindet und regelmäßig mit neuen Inhalten erweitert wird.

In Super Fantasy Kingdom errichten die Spieler ihr eigenes Königreich, verwalten Ressourcen und stellen sich strategischen Herausforderungen, um ihr Reich gegen Bedrohungen zu verteidigen. Die Game-Preview-Version erlaubt es, frühe Einblicke in das Gameplay zu gewinnen und aktiv an der Weiterentwicklung des Spiels teilzunehmen.

Mit dem Start im Game Pass können Abonnenten das Aufbaustrategiespiel ab dem 24. Oktober 2025 auf dem PC erleben und so Teil der wachsenden Community rund um das fantastische Königreich werden.