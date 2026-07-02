Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist heute neu im Premium-Abo

Ab heute spielbar: Xbox Game Pass erweitert das Premium-Abo um Tony Hawk’s Pro Skater 3+4.

Mit Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 erweitert Microsoft den Xbox Game Pass heute um den ersten Neuzugang im Juli. Das Remake steht ab sofort für Abonnenten von Xbox Game Pass Premium bereit.

Der Titel kann auf Xbox Series X|S, PC und per Cloud Gaming gespielt werden. Andere Game-Pass-Stufen erhalten den Skateboard-Klassiker zunächst nicht.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 bringt die beiden beliebten Serienteile in einer modernisierten Neuauflage zusammen. Spieler dürfen sich auf überarbeitete Grafik, klassische Skateparks, bekannte Profis sowie zahlreiche Verbesserungen für aktuelle Plattformen freuen.

Mit dem heutigen Release startet der Xbox Game Pass in den Juli, in dem bereits weitere Spiele für das Premium-Abonnement angekündigt wurden.