Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist heute überraschend im Abo gelandet

Ohne jede Vorwarnung im Abo – ein neues Spiel taucht plötzlich im Xbox Game Pass auf und bringt stylisches Chaos aus der Luft.

Der heutige Tag bringt eine kleine, aber feine Überraschung für alle Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate: Aerial Knights Dropshot ist völlig unangekündigt im Abo gelandet.

Der Titel erweitert das Line-up um einen schnellen, stylischen Arcade-Shooter, der euch direkt aus einem Flugzeug mitten ins Chaos wirft.

In Dropshot stürzt ihr euch im wahrsten Sinne des Wortes in den Kampf. Ihr springt aus der Maschine, weicht Fallen aus, bekämpft Gegner und versucht gleichzeitig, als Erster den Boden zu erreichen. Das Spiel setzt auf ein hohes Tempo, klare Arcade Wurzeln und eine überdrehte Mischung aus Drachen, Power-Ups, Finger-Explosionen und allerlei Gefahren, die euch schon in der Luft ausschalten wollen.

Der Anspruch ist simpel, aber effektiv: cool aussehen und sicher landen.

Wer Arcade-Action mit Stil sucht, bekommt hier einen frischen, schnellen Titel, der perfekt in kurze Sessions passt – und jetzt ohne Zusatzkosten im Game Pass spielbar ist.