Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist jetzt neu für PC im Abo

Der PC Game Pass hat heute ein neues Spiel zu bieten, das es so nicht auf der Xbox gibt. Mit Against the Storm könnt ihr euch ab sofort in ein aufregendes Strategiespiel stürzen.

Xbox Game Pass – Dezember 2023

08. Dezember 2023 – Against the Storm (PC)

Dazu wurden in den vergangenen Tagen einige weitere Spiele veröffentlicht, die ihr euch noch einmal hier anschauen könnt:

Was spielt ihr derzeit im Xbox Game Pass?