Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist jetzt neu im Abo

Nach Spielen wie Have A Nice Death, The Rewinder und Tomb Raider: Definitive Edition geht es munter weiter im Xbox Game Pass. Heute gibt es Kona II: Brume ein weiteres Action-Adventure im Abo.

Xbox Game Pass – Mai 2024

07. Mai 2024 – Kona II: Brume (Cloud, Konsole und PC)

In Kona II: Brume schlüpft ihr in die Detektivstiefel von Carl Faubert, der in den 1970er-Jahren in einem ländlichen Bergbaudorf ermittelt und dabei um sein eigenes Überleben kämpft.

Die Siedlung wird von der Brume umhüllt – einem unheimlichen Nebel, der das Dorf und seine Bewohner von der Realität abschneidet und das Gleichgewicht der Natur durcheinanderbringt. Weitere Features und den Launch-Trailer gibt es in dieser Kona II: Brume News.

Welches Spiel euch diese Woche noch erwartet, erfahrt in dieser Xbox Game Pass News.