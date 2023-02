Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist jetzt neu im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Ab sofort können sich alle Xbox Game Pass-Abonnenten über Hot Wheels Unleashed in der Game of the Year Edition freuen. Die GotY-Edition umfasst drei Hot Wheels Pässe und weitere Add-ons. Den Download erreicht ihr wie gewohnt über den folgenden Link:

Xbox Game Pass – Februar 2023

07. Februar 2023 – Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (Cloud, Xbox und PC)

Weitere Informationen zum Spiel gibt es in unserem Hot Wheels Unleashed Test. Wer von euch wird heute direkt ein paar Runden drehen?