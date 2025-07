Xbox Game Pass: Dieses Spiel ist wieder neu dabei

Autor:, in / Xbox Game Pass

Ab dem 8. Juli 2025 ist The Ascent erneut im Xbox Game Pass enthalten – und das für Cloud, Konsole und PC. Der isometrische Action-Shooter im düsteren Cyberpunk-Stil war bereits früher Teil des Abos und kehrt nun für alle Abonnenten von Game Pass Ultimate, PC Game Pass und Game Pass Standard zurück.

In The Ascent übernehmt ihr die Rolle eines Arbeiters auf einem dystopischen Megaplaneten, der nach dem Zusammenbruch eines riesigen Konzerns in Gewalt und Chaos versinkt. Alleingänge oder Koop-Action sind gleichermaßen möglich, während ihr euch durch detailreiche Stadtviertel, Industriezonen und unterirdische Anlagen kämpft.

Xbox Game Pass – Juli 2025

08. Juli 2025 – The Ascent (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Dank seiner packenden Atmosphäre, taktischen Kämpfe und RPG-Elemente bleibt The Ascent auch Jahre nach Release ein empfehlenswerter Titel für Genrefans – nun wieder ohne Zusatzkosten im Xbox Game Pass-Abo spielbar.