Xbox Game Pass: Dieses Spiel legt heute die Karten auf den Abo-Tisch

Der 24. Februar 2026 bringt frischen Nachschub für Xbox Game Pass‑Abonnenten: Der TCG Card Shop Simulator erscheint als Game Preview und lässt euch direkt in die Welt der Sammelkarten‑Ökonomie eintauchen.

Der Titel gibt euch die Kontrolle über euren eigenen Trading‑Card‑Shop. Ihr baut euer Geschäft auf, erweitert es Schritt für Schritt und jongliert mit Sortiment, Kundschaft und Finanzen. Für alle, die Wirtschaftssimulationen lieben und ein Faible für Sammelkarten haben, ist das ein idealer Einstieg in die Woche.

Xbox Game Pass – Februar 2026

24. Februar 2026 – TCG Card Shop Simulator Game Preview (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Wer von euch gibt dem Spiel in der Preview eine Chance?