Xbox Game Pass: Dieses Spiel metzelt ab sofort im Abo

Mit The Texas Chain Saw Massacre wartet ein neues spannendes Spiel auf euren Download im Abo. Der Titel ist für Xbox und PC verfügbar. Dazu kann das Massaker über die Cloud gespielt werden.

Den Download von The Texas Chain Saw Massacre erreicht ihr wie gewohnt über die Verlinkung in der folgenden Auflistung.

Xbox Game Pass August 2023

Darüber hinaus wurden diese Woche noch Firewatch (Cloud, Konsole und PC) und Everspace 2 (Cloud und Xbox Series X|S) im Xbox Game Pass veröffentlicht. Außerdem werden sechs Spiele Ende August entfernt.

Damit ihr immer auf dem Laufenden seid, gibt es alle Xbox Game Pass News in der Übersicht.

Einige Eindrücke zu The Texas Chain Saw Massacre gibt es hier: