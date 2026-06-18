Xbox Game Pass: Dieses Spiel verstärkt ab heute das Abo

EA Sports FC 26 ist ab heute Teil des Xbox Game Pass.
Der Titel steht ab dem 18. Juni 2026 im Abo zur Verfügung und kann über Cloud, Konsole und PC gespielt werden. Damit ist der aktuelle Ableger der Fußballreihe direkt zum Start für Abonnenten von Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar.
Xbox Game Pass – Juni 2026
- 18. Juni 2026 – EA Sports FC 26 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Spieler erhalten damit ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf die vollständige Fußballsimulation, inklusive aller zentralen Modi und Online-Inhalte.
Mit dem Release erweitert Microsoft den Game Pass erneut um einen der größten Sports-Titel des Jahres und stärkt das Angebot im Bereich der jährlichen Sportserien.
- Xbox Game Pass: Abo 2026 bis 2028: Diese Xbox-Spiele-Flut verändert alles – die komplette Mega-Übersicht
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9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wieso gibt mir MS weiterhin die Möglichkeit?
„Heute
Wir erstatten 20,99 € über die hinterlegte Zahlungsmethode zurück, aber Sie verlieren sofort den Zugriff auf Ihr Abonnement.“
Wie lange ich es wohl für lau verlängern kann… 😆
Abo gekündigt: „Ihr Abonnement endet am 18.6.2026. Wir haben 20,99 € über die hinterlegte Zahlungsmethode zurückerstattet“
Auf der selben Seite der Button: „erneut abonnieren“ 😂
So. Geld da: neu abonnieren
„Vielen Dank, dass Sie Xbox Game Pass Ultimate abonniert haben. Wir freuen uns, dass Sie hier sind.“
😂
Versteh ich nicht ganz
Haben die dir dein Geld für ein fast abgelaufenes Abo
komplett zurückerstattet und du hast dir danach quasi
ein weiteren Monat kostenlos ultimate geholt?
nichts für mich
Ich werde mal wieder reinschnuppern, weil ich die Grafik toll finde. Dann wieder deinstallieren, weil ich keine Sportspiele kann
Oh TOp ^^ dann muss ichs net kaufen 😀
Nicht mein Spiel.
Aktuell kommen echt keine Knaller in den Game Pass.
Spiele lieber Rematch weiter.
Ist das deutlich bessere Fußball Spiel.