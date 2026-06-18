Xbox Game Pass: Dieses Spiel verstärkt ab heute das Abo

EA Sports FC 26 ist ab heute im Game Pass für Cloud, Konsole und PC verfügbar.

EA Sports FC 26 ist ab heute Teil des Xbox Game Pass.

Der Titel steht ab dem 18. Juni 2026 im Abo zur Verfügung und kann über Cloud, Konsole und PC gespielt werden. Damit ist der aktuelle Ableger der Fußballreihe direkt zum Start für Abonnenten von Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar.

Xbox Game Pass – Juni 2026

18. Juni 2026 – EA Sports FC 26 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Spieler erhalten damit ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf die vollständige Fußballsimulation, inklusive aller zentralen Modi und Online-Inhalte.

Mit dem Release erweitert Microsoft den Game Pass erneut um einen der größten Sports-Titel des Jahres und stärkt das Angebot im Bereich der jährlichen Sportserien.