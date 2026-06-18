Xbox Game Pass: Dieses Spiel verstärkt ab heute das Abo

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EA Sports FC 26 ist ab heute im Game Pass für Cloud, Konsole und PC verfügbar.

EA Sports FC 26 ist ab heute Teil des Xbox Game Pass.

Der Titel steht ab dem 18. Juni 2026 im Abo zur Verfügung und kann über Cloud, Konsole und PC gespielt werden. Damit ist der aktuelle Ableger der Fußballreihe direkt zum Start für Abonnenten von Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar.

Xbox Game Pass – Juni 2026

  • 18. Juni 2026 – EA Sports FC 26 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Spieler erhalten damit ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf die vollständige Fußballsimulation, inklusive aller zentralen Modi und Online-Inhalte.

Mit dem Release erweitert Microsoft den Game Pass erneut um einen der größten Sports-Titel des Jahres und stärkt das Angebot im Bereich der jährlichen Sportserien.

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9 Kommentare Added

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  1. DrFreaK666 299280 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 18.06.2026 - 06:12 Uhr

    Wieso gibt mir MS weiterhin die Möglichkeit?
    „Heute

    Wir erstatten 20,99 € über die hinterlegte Zahlungsmethode zurück, aber Sie verlieren sofort den Zugriff auf Ihr Abonnement.“

    Wie lange ich es wohl für lau verlängern kann… 😆

    Abo gekündigt: „Ihr Abonnement endet am 18.6.2026. Wir haben 20,99 € über die hinterlegte Zahlungsmethode zurückerstattet“

    Auf der selben Seite der Button: „erneut abonnieren“ 😂

    So. Geld da: neu abonnieren

    0
    • DrFreaK666 299280 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 18.06.2026 - 06:25 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      „Vielen Dank, dass Sie Xbox Game Pass Ultimate abonniert haben. Wir freuen uns, dass Sie hier sind.“

      😂

      0
      • Fire12 18790 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 18.06.2026 - 07:21 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Versteh ich nicht ganz
        Haben die dir dein Geld für ein fast abgelaufenes Abo
        komplett zurückerstattet und du hast dir danach quasi
        ein weiteren Monat kostenlos ultimate geholt?

        0
  3. Banshee3774 148342 XP Master-at-Arms Onyx | 18.06.2026 - 06:20 Uhr

    Ich werde mal wieder reinschnuppern, weil ich die Grafik toll finde. Dann wieder deinstallieren, weil ich keine Sportspiele kann

    0
  7. Drakeline6 225795 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 18.06.2026 - 07:15 Uhr

    Spiele lieber Rematch weiter.
    Ist das deutlich bessere Fußball Spiel.

    0

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