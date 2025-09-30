Xbox Game Pass: Dieses Spiel wird heute zum Standard-Abo

Heute gibt es einen alten Klassiker im Xbox Game Pass Standard-Abonnement!

Xbox Game Pass bringt Lara Croft and the Guardian of Light im September 2025. Ab heute könnt ihr Lara Croft and the Guardian of Light im Xbox Game Pass auf Cloud, Konsole und PC spielen.

Xbox Game Pass – September 2025

30. September 2025 – Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Mit dem Game Pass Ultimate, PC Game Pass und dem Standard Game Pass habt ihr Zugriff auf das actionreiche Abenteuer, das die weltbekannte Archäologin Lara Croft in einer völlig neuen Form präsentiert. Das Spiel verbindet klassische Action mit Puzzle-Elementen und kooperativem Gameplay, wodurch ihr sowohl solo als auch gemeinsam mit Freunden spannende Missionen bestreiten könnt.

Lara Croft and the Guardian of Light gilt als einer der beliebtesten Titel des Tomb Raider Universums und bietet euch packende Kämpfe, fordernde Rätsel und eine einzigartige Atmosphäre. Mit der Integration in den Xbox Game Pass wird dieser preisgekrönte Titel einem noch breiteren Publikum zugänglich gemacht.

Für alle Gaming-Fans, die Wert auf Action, Abenteuer und Teamplay legen, ist Lara Croft and the Guardian of Light ab sofort ohne zusätzliche Kosten im Abo spielbar.