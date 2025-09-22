Xbox Game Pass: Dieses Strategie-Highlight ist ab heute im PC-Abo

Ab dem 22. September 2025 steht Endless Legend 2 als Game Preview im PC Game Pass bereit. Ihr könnt das neue Strategiespiel auf PC mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass direkt ausprobieren.
Der Nachfolger des beliebten Fantasy-4X-Titels bringt euch erneut tiefgehendes Ressourcenmanagement, taktische Kämpfe und umfangreiche Möglichkeiten zur Erkundung einer dynamischen Welt.
Xbox Game Pass – September 2025
- 22. September 2025 – Endless Legend 2 Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Mit der Game Preview habt ihr die Gelegenheit, das Spiel frühzeitig zu testen und die Entwicklung mit eurem Feedback zu unterstützen.
Damit liefert Microsoft zum Start der Woche ein starkes neues Angebot für alle Strategie-Fans im Xbox Game Pass. Wer ist dabei?
Wieso nicht „Xbox Game Pass: Endless Legend 2 ab heute im PC-Abo“?
Weil das keine Klicks generiert.
Werde hier erstmal passen.
Sieht interessant aber auch etwas komplizierter aus um es mal kurz zu spielen besonders wenn man wie ich wenig Zeit hat aber mal sehen.
Schade, sieht eigentlich interessant aus. Würde es bestimmt ausprobieren, aber bei PC bin ich raus.
Da passe ich,trifft nicht meinen geschmack.
Das werd ik mir ma anschauen, is sonst nit mein Genre doch so kann ik es nochmal probieren 😅✌🏻 danke für die Info