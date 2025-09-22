Xbox Game Pass: Dieses Strategie-Highlight ist ab heute im PC-Abo

Ein neues Strategie-Highlight startet heute im PC Game Pass!

Ab dem 22. September 2025 steht Endless Legend 2 als Game Preview im PC Game Pass bereit. Ihr könnt das neue Strategiespiel auf PC mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass direkt ausprobieren.

Der Nachfolger des beliebten Fantasy-4X-Titels bringt euch erneut tiefgehendes Ressourcenmanagement, taktische Kämpfe und umfangreiche Möglichkeiten zur Erkundung einer dynamischen Welt.

Xbox Game Pass – September 2025

22. September 2025 – Endless Legend 2 Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Mit der Game Preview habt ihr die Gelegenheit, das Spiel frühzeitig zu testen und die Entwicklung mit eurem Feedback zu unterstützen.

Damit liefert Microsoft zum Start der Woche ein starkes neues Angebot für alle Strategie-Fans im Xbox Game Pass. Wer ist dabei?