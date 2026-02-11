Xbox Game Pass: Dieses Survival‑Abenteuer landet heute direkt im Abo

Der 11. Februar bringt frischen Nachschub für Xbox Game‑Pass‑Spieler auf Cloud, Xbox Series X|S und PC.

Microsoft erweitert das Xbox Game Pass‑Line‑up um einen weiteren Neuzugang. Starsand Island ist ab heute, 11. Februar 2026, im Abo verfügbar – sowohl im Game Pass Ultimate als auch im PC Game Pass.

Der Titel setzt auf eine Mischung aus Erkundung, Crafting und Survival‑Mechaniken und schickt euch auf eine mysteriöse Insel, deren Geheimnisse sich nur Stück für Stück offenbaren.

Dank Cloud‑Unterstützung könnt ihr direkt loslegen, ohne Installation, und nahtlos zwischen PC und Konsole wechseln.

Xbox Game Pass – Februar 2026

11. Februar 2026 – Starsand Island (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Starsand Island reiht sich damit in die Februar‑Neuzugänge ein und bietet allen, die Lust auf ein frisches Survival‑Setting haben, einen sofortigen Einstieg ins Abenteuer.