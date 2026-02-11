Xbox Game Pass: Dieses Survival‑Abenteuer landet heute direkt im Abo

Microsoft erweitert das Xbox Game Pass‑Line‑up um einen weiteren Neuzugang. Starsand Island ist ab heute, 11. Februar 2026, im Abo verfügbar – sowohl im Game Pass Ultimate als auch im PC Game Pass.
Der Titel setzt auf eine Mischung aus Erkundung, Crafting und Survival‑Mechaniken und schickt euch auf eine mysteriöse Insel, deren Geheimnisse sich nur Stück für Stück offenbaren.
Dank Cloud‑Unterstützung könnt ihr direkt loslegen, ohne Installation, und nahtlos zwischen PC und Konsole wechseln.
Xbox Game Pass – Februar 2026
- 11. Februar 2026 – Starsand Island (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Starsand Island reiht sich damit in die Februar‑Neuzugänge ein und bietet allen, die Lust auf ein frisches Survival‑Setting haben, einen sofortigen Einstieg ins Abenteuer.
Vielleicht schau ich mal rein, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering.
Hätte ich schon Bock drauf, aber hab kein GP mehr.
Ist nichts für mich. Alle anderen viel Spaß. 🙂
Nichts für mich, zocke Pirate Yakuza weiter und in Kürze kommt schon High on Life 2.
Sehr schön ☺️ werde ich auf jeden fall spielen
Werde ik ersma passen 😅✌🏻 danke für die Info
Vielleicht mal nach Yakuza 3 Kiwami wenn ich etwas anderes brauche.