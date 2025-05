Xbox Game Pass: Dieses ungewöhnliche Spiel ist heute neu im Abo

Ab heute, dem 16. Mai 2025, ist Kulebra and the Souls of Limbo im Xbox Game Pass erhältlich – für Cloud, Konsole und PC. Wenn ihr den Game Pass Ultimate oder PC Game Pass nutzt, könnt ihr direkt loslegen und euch in dieses charmante und zugleich mysteriöse Abenteuer stürzen.

Xbox Game Pass – Mai 2025

Wenn ihr Lust auf etwas Außergewöhnliches habt, das sich vom gewohnten Mainstream abhebt, dann solltet ihr diesem Titel definitiv eine Chance geben.