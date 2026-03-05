Xbox Game Pass: Dieses wundervolle Spiel ist ab heute neu im Abo

Image: Depositphotos

Heute gibt es ein wirklich schönes Spiel im Xbox Game Pass-Abonnement!

Planet of Lana II: Children of the Leaf steht ab 05. März 2026 neu im Xbox Game Pass Ultimate und im PC Game Pass bereit. Der Titel kann auf Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC gespielt werden und erweitert das März Lineup um ein atmosphärisches Abenteuer, das die Welt des Vorgängers fortführt.

Das Spiel setzt die Geschichte der Reihe fort und führt in eine Welt, die stärker auf Erkundung, Rätselmechaniken und narrative Momente ausgelegt ist. Die Fortsetzung baut auf den visuellen Stärken des Originals auf und erweitert die Struktur um neue Gebiete, Kreaturen und Interaktionsmöglichkeiten. Die Einbindung in den Game Pass soll zeigen, wie stark Microsoft weiterhin auf kuratierte Indie Produktionen setzt.

Xbox Game Pass – März 2026

Planet of Lana II bildet damit einen der wichtigsten Neuzugänge des Monats und erweitert das Abo um ein Spiel, das auf Atmosphäre und Erkundung ausgelegt ist.

