Xbox Game Pass: Discord-Integration und neue Perks angedeutet

5 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht
Image: Depositphotos

Xbox Game Pass: Neue Discord-Integration und mögliche Perks angekündigt!

Xbox Game Pass könnte künftig enger mit Discord verknüpft werden, wie aus einer aktuellen Aussage von Xbox-CEO Asha Sharma hervorgeht.

Sharma betont, dass Xbox und Discord bereits seit Jahren zusammenarbeiten, um Spielern das Verbinden, Chatten und Spielen über verschiedene Geräte hinweg zu erleichtern. Nun soll diese Partnerschaft erneut ausgebaut werden, mit dem Ziel, den Game Pass flexibler zu gestalten.

In ihrer Stellungnahme heißt es:
„Seit Jahren arbeiten Xbox und Discord zusammen, um es Spielern einfacher zu machen, sich zu verbinden, zu chatten und plattformübergreifend zu spielen. Wir arbeiten erneut zusammen, während wir den Game Pass weiter flexibler für unsere Spieler machen.“

Zudem deutet Sharma an, dass erste Testfunktionen oder Codes bereits im Umlauf sein könnten:

„Einige von euch könnten bereits Codes in freier Wildbahn sehen, und wir werden bald weitere Details teilen.“

Konkrete Informationen zu möglichen neuen Features, Vorteilen oder einer Integration von Discord-Diensten in den Game Pass wurden jedoch nicht genannt.

Derzeit bleibt offen, ob es sich um neue Perks, eine tiefere Systemintegration oder lediglich um experimentelle Testphasen handelt.

Eine offizielle Ankündigung mit Details soll laut Aussage zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. EdgarAllanFloh 126240 XP Man-at-Arms Gold | 22.04.2026 - 19:12 Uhr

    Das ist natürlich ein smarter Move vor dem Hintergrund, dass sie damit die Alterskontrolle in manchen Ländern auf Discord abladen. Zudem ist es einfach die Plattform.

    0
  2. Katanameister 398720 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 22.04.2026 - 19:20 Uhr

    Discord werde ich nicht nutzen, schon gar nicht im Hinblick auf diese Alterskontrolle.

    0
    • Kenty 251130 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 22.04.2026 - 19:26 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Och, das ist schon eine lustige Plattform. Und da IRC mittlerweile tot ist muss man ja irgendwo abhängen. Eine Altersverifikation ist mir bisher noch nicht begegnet, aber soll wohl irgendwann eintreffen.

      0

Hinterlasse eine Antwort