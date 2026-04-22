Xbox Game Pass: Discord-Integration und neue Perks angedeutet

Xbox Game Pass könnte künftig enger mit Discord verknüpft werden, wie aus einer aktuellen Aussage von Xbox-CEO Asha Sharma hervorgeht.

Sharma betont, dass Xbox und Discord bereits seit Jahren zusammenarbeiten, um Spielern das Verbinden, Chatten und Spielen über verschiedene Geräte hinweg zu erleichtern. Nun soll diese Partnerschaft erneut ausgebaut werden, mit dem Ziel, den Game Pass flexibler zu gestalten.

In ihrer Stellungnahme heißt es:

„Seit Jahren arbeiten Xbox und Discord zusammen, um es Spielern einfacher zu machen, sich zu verbinden, zu chatten und plattformübergreifend zu spielen. Wir arbeiten erneut zusammen, während wir den Game Pass weiter flexibler für unsere Spieler machen.“

Zudem deutet Sharma an, dass erste Testfunktionen oder Codes bereits im Umlauf sein könnten:

„Einige von euch könnten bereits Codes in freier Wildbahn sehen, und wir werden bald weitere Details teilen.“

Konkrete Informationen zu möglichen neuen Features, Vorteilen oder einer Integration von Discord-Diensten in den Game Pass wurden jedoch nicht genannt.

Derzeit bleibt offen, ob es sich um neue Perks, eine tiefere Systemintegration oder lediglich um experimentelle Testphasen handelt.

Eine offizielle Ankündigung mit Details soll laut Aussage zu einem späteren Zeitpunkt folgen.