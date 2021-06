Xbox Game Pass: DOOM, The Evil Within und mehr bald im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Laut einem Leak sind DOOM, The Evil Within und Fallout 3 bald im Xbox Game Pass Abonnement verfügbar.

Schon vor dem Xbox & Bethesda Showcase wurden ersten Spiele für den Xbox Game Pass geleakt. Dabei wurde durch den Microsoft Store bekannt, dass DOOM, The Evil Within und Fallout 3 bald im Abo landen werden. Möglicherweise direkt am Sonntag nach der Show.

Weitere Details gibt es am 13.06.2021 ab 19:00 Uhr im Xbox & Bethesda Showcase.