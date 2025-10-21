Xbox Game Pass: Doppelschlag im Oktober – Diese zwei Spiele sind heute neu im Abo

Der Xbox Game Pass startet in die zweite Oktoberhälfte mit zwei neuen Actiontiteln, die ab dem 21. Oktober 2025 für Abonnenten verfügbar sind.
Mit Evil West und Ninja Gaiden 4 ergänzen zwei kampforientierte Spiele das Angebot und bieten intensive Spielerlebnisse für unterschiedliche Zielgruppen.
Evil West steht über Cloud, Konsole und PC zur Verfügung und ist in den Varianten Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie PC Game Pass enthalten. Das Spiel kombiniert temporeiche Kämpfe mit düsterer Western-Atmosphäre und übernatürlichen Gegnern, wodurch ein intensives Actionerlebnis entsteht.
Gleichzeitig feiert Ninja Gaiden 4 seinen Einzug in den Dienst und ist über Cloud, PC und Xbox Series X|S spielbar. Der neueste Teil der legendären Reihe führt das schnelle, präzise Kampfsystem fort und überzeugt mit moderner Grafik sowie spektakulären Inszenierungen.
Xbox Game Pass – Oktober 2025
- 21. Oktober 2025 – Evil West (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 21. Oktober 2025 – Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game
Mit diesen Neuzugängen stärkt Microsoft das Oktober-Portfolio des Xbox Game Pass und bietet euch zwei starke Optionen für actionreiche Unterhaltung auf allen Plattformen.
29 Kommentare AddedMitdiskutieren
Evil West gab’s mal „kostenlos“ bei Prime Gaming
War das nicht sogar schonmal im GamePass?
Laut einem anderen User hier: ja
Jo, hab ich auch später gelesen.
Ich weis nur noch mit Sicherheit das Sony damals schneller war und ich dafür sogar echt mal die PS5 angeschmissen hab.
Habs nur geholt weil es kostenlos war und lustig aussah
Ninja Gaiden werde ich zocken.
NG4 bockt richtig 😀
Das Kampfsystem ist on Top.
Die Kamera ist noch etwas schwammig und die Story weist schon nach 15 Min Logiklöscher aus, aber die ist bei NG sowieso Nebensache.
NG4 ist top, Evil West ist Schund
Auf keinen Fall, Evil West ist schöne 360 Western Aktion 👍🏻
NG4 noch nicht angefangen, wird aber an Teil 2 nicht rankommen.
Absolut nicht.
Ninja Gaiden ist Fangehabe, Evil West mal erfrischend anders. Und das für Billigbudget.
Freue mich schon besonders auf Ninja Gaiden 4 ohhh wird das ein „Fest“ dieses auf 100% zu spielen 🤪
Evil West ist schöne 360 Western Horroraktion 👍🏻
NG4 noch nicht angefangen, wird aber an Teil 2 nicht rankommen. Trotzdem freue ich mich auf wilde Ninja Schnetzelei 🥷🏻