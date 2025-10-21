Xbox Game Pass: Doppelschlag im Oktober – Diese zwei Spiele sind heute neu im Abo

29 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht

Action pur: Ab dem 21. Oktober erweitern zwei hochkarätige Spiele das Xbox Game Pass-Angebot für Konsole, PC und Cloud!

Der Xbox Game Pass startet in die zweite Oktoberhälfte mit zwei neuen Actiontiteln, die ab dem 21. Oktober 2025 für Abonnenten verfügbar sind.

Mit Evil West und Ninja Gaiden 4 ergänzen zwei kampforientierte Spiele das Angebot und bieten intensive Spielerlebnisse für unterschiedliche Zielgruppen.

Evil West steht über Cloud, Konsole und PC zur Verfügung und ist in den Varianten Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie PC Game Pass enthalten. Das Spiel kombiniert temporeiche Kämpfe mit düsterer Western-Atmosphäre und übernatürlichen Gegnern, wodurch ein intensives Actionerlebnis entsteht.

Gleichzeitig feiert Ninja Gaiden 4 seinen Einzug in den Dienst und ist über Cloud, PC und Xbox Series X|S spielbar. Der neueste Teil der legendären Reihe führt das schnelle, präzise Kampfsystem fort und überzeugt mit moderner Grafik sowie spektakulären Inszenierungen.

Xbox Game Pass – Oktober 2025

  • 21. Oktober 2025 – Evil West (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 21. Oktober 2025 – Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game

Mit diesen Neuzugängen stärkt Microsoft das Oktober-Portfolio des Xbox Game Pass und bietet euch zwei starke Optionen für actionreiche Unterhaltung auf allen Plattformen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

29 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Drakeline6 172455 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 21.10.2025 - 08:49 Uhr

    NG4 bockt richtig 😀
    Das Kampfsystem ist on Top.
    Die Kamera ist noch etwas schwammig und die Story weist schon nach 15 Min Logiklöscher aus, aber die ist bei NG sowieso Nebensache.

    0
    • Bratenbengel 21915 XP Nasenbohrer Level 1 | 21.10.2025 - 09:19 Uhr
      Antwort auf Xenobyte

      Auf keinen Fall, Evil West ist schöne 360 Western Aktion 👍🏻
      NG4 noch nicht angefangen, wird aber an Teil 2 nicht rankommen.

      0
    • oldGamer 128035 XP Man-at-Arms Onyx | 21.10.2025 - 12:21 Uhr
      Antwort auf Xenobyte

      Absolut nicht.
      Ninja Gaiden ist Fangehabe, Evil West mal erfrischend anders. Und das für Billigbudget.

      0
  5. Code4nvictus 1940 XP Beginner Level 1 | 21.10.2025 - 09:19 Uhr

    Freue mich schon besonders auf Ninja Gaiden 4 ohhh wird das ein „Fest“ dieses auf 100% zu spielen 🤪

    0
  6. Bratenbengel 21915 XP Nasenbohrer Level 1 | 21.10.2025 - 09:21 Uhr

    Evil West ist schöne 360 Western Horroraktion 👍🏻
    NG4 noch nicht angefangen, wird aber an Teil 2 nicht rankommen. Trotzdem freue ich mich auf wilde Ninja Schnetzelei 🥷🏻

    0

Hinterlasse eine Antwort