Xbox Game Pass: Doppelschlag im Oktober – Diese zwei Spiele sind heute neu im Abo

Action pur: Ab dem 21. Oktober erweitern zwei hochkarätige Spiele das Xbox Game Pass-Angebot für Konsole, PC und Cloud!

Der Xbox Game Pass startet in die zweite Oktoberhälfte mit zwei neuen Actiontiteln, die ab dem 21. Oktober 2025 für Abonnenten verfügbar sind.

Mit Evil West und Ninja Gaiden 4 ergänzen zwei kampforientierte Spiele das Angebot und bieten intensive Spielerlebnisse für unterschiedliche Zielgruppen.

Evil West steht über Cloud, Konsole und PC zur Verfügung und ist in den Varianten Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie PC Game Pass enthalten. Das Spiel kombiniert temporeiche Kämpfe mit düsterer Western-Atmosphäre und übernatürlichen Gegnern, wodurch ein intensives Actionerlebnis entsteht.

Gleichzeitig feiert Ninja Gaiden 4 seinen Einzug in den Dienst und ist über Cloud, PC und Xbox Series X|S spielbar. Der neueste Teil der legendären Reihe führt das schnelle, präzise Kampfsystem fort und überzeugt mit moderner Grafik sowie spektakulären Inszenierungen.

Xbox Game Pass – Oktober 2025

21. Oktober 2025 – Evil West (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

21. Oktober 2025 – Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game

Mit diesen Neuzugängen stärkt Microsoft das Oktober-Portfolio des Xbox Game Pass und bietet euch zwei starke Optionen für actionreiche Unterhaltung auf allen Plattformen.