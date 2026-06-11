Xbox Game Pass: Drei neue Spiele ab heute im Abo

Xbox Game Pass erweitert das Angebot heute um drei neue Spiele.

Der Xbox Game Pass legt am 11. Juni 2026 mit drei weiteren Neuzugängen nach. Abonnenten können ab heute auf neue Abenteuer in verschiedenen Genres zugreifen.

Neu im Abo verfügbar sind Beastro, Frog Sqwad sowie Starseeker: Astroneer Expeditions Game Preview.

Xbox Game Pass – Juni 2026

11. Juni 2026 – Beastro (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

11. Juni 2026 – Frog Sqwad (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

11. Juni 2026 – Starseeker: Astroneer Expeditions Game Preview (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Darüber hinaus wurde gestern Beatdown City Survivors überraschend im Abo veröffentlicht. Mit den drei Neuerscheinungen wächst das Angebot des Xbox Game Pass erneut und bietet Spielern zusätzliche Auswahl auf Konsole, Cloud und PC.