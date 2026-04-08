Xbox Game Pass: Drei neue Spiele ab heute im Abo abrufbar

Mit Xbox Game Pass stehen Abonnenten heute gleich drei Spiele zum Abruf bereit.

Der Xbox Game Pass wächst weiter und erhält heute drei neue Titel für verschiedene Plattformen. Damit wird das Angebot für Konsole, Cloud und PC erneut erweitert.

Mit DayZ steht ab sofort ein bekanntes Survival-Erlebnis auf dem PC zur Verfügung. Spieler kämpfen in einer postapokalyptischen Welt ums Überleben und müssen sich gegen Infizierte sowie andere Überlebende behaupten.

Ebenfalls neu ist Endless Legend 2, das als Game Preview auf dem PC startet. Der Strategietitel erweitert das Angebot für Fans komplexer Aufbaumechaniken und taktischer Entscheidungen.

Komplettiert wird das Trio durch FBC Firebreak, das auf Cloud, Xbox Series X|S und PC spielbar ist. Damit steht ein weiterer plattformübergreifender Titel im Abo bereit.

Alle drei Spiele sind je nach Version in unterschiedlichen Game Pass-Stufen verfügbar, darunter Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass.

Welche Spiele euch außerdem im April erwarten, haben wir für euch aufgelistet.